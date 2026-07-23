Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal, señalada por el presunto contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la operación de huachicol fiscal ocasionó un daño superior a 166 millones de pesos a la hacienda pública.

La resolución sobre Ernesto Ruffo Appel fue emitida en la madrugada de este jueves 22 de julio por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

La jueza consideró que la FGR presentó datos de prueba suficientes para presumir la existencia de una organización criminal ligada a Ingemar y la probable participación de los imputados.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. (@RuffoAppel )

Ernesto Ruffo enfrentará proceso penal por presunto huachicol fiscal

Sae ha revelado que Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso luego de que una jueza firmara la orden; el exmilitante del PAN permanecerá en el Penal de Altiplano.

Los acusados fueron vinculados por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y un ilícito previsto en la Ley de Hidrocarburos, debido a que los dos primeros ameritan prisión preventiva oficiosa, Ruffo Appel permanecerá internado en el Penal del Altiplano, mientras continúa el proceso judicial.

Además del exmandatario Ruffo Appel, fueron vinculados:

Ricardo Thompson Navarro

José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario Ingemar

Juan Hermilo Chávez Rodríguez, agente aduanal

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo

José María de la Peña Ramos

Guillermo de la Peña Rosales

Detención de Ernesto Ruffo no tendría claridad, denuncia su hija (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

Los dos últimos vinculados al huachicol fiscal en el que está involucrado Ernesto Ruffo, enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria.

De acuerdo con la imputación de la FGR, durante 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio fundador y accionista, habría importado más de 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos sin los permisos de la Secretaría de Energía.

Las autoridades aseguraron únicamente 18 millones de litros en operativos realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras que el presunto perjuicio a la hacienda pública asciende a 166 millones 466 mil 735 pesos.