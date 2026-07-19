La empresaria Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., fue señalada por las autoridades como parte de la red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
Según el Gabinete de Seguridad, la compañía habría utilizado su infraestructura ferroviaria en San Luis Potosí para recibir y almacenar combustible ingresado con declaraciones falsas para evadir impuestos.
Adriana Magali Bárcenas Guillén permanece bajo prisión preventiva justificada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur, mientras se define su situación jurídica.
¿Quién es Adriana Magali Bárcenas Guillén?
Adriana Magali Bárcenas Guillén es accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V. compañía ubicada en la zona Industrial de la capital de San Luis Potosi.
A quién se le acusa de formar parte de la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo.
Según las investigaciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la empresa Logística Ferroviaria Fargo presuntamente utilizaba su infraestructura y logística ferroviaria para recibir, descargar y almacenar combustible introducido al país mediante declaraciones falsas para evadir impuestos.
En tanto le fue dictada prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica, por lo que permanecerá recluída en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
¿Qué edad tiene Adriana Magali Bárcenas Guillén?
Al momento no hay reportes públicos sobre la edad o fecha de nacimiento de Adriana Magali Bárcenas Guillén.
¿Quién es su esposo de Adriana Magali Bárcenas Guillén?
Tampoco hay información concreta sobre si Adriana Magali Bárcenas Guillén tiene alguna relación de pareja o tiene esposo.
¿Qué signo zodiacal es Adriana Magali Bárcenas Guillén?
No es posible determinar cuál es el signo zodiacal es Adriana Magali Bárcenas Guillén ya que no se cuentan con datos públicos sobre su fecha de nacimiento.
¿Cuántos hijos tiene Adriana Magali Bárcenas Guillén?
Por ahora tampoco es posible determinar si Adriana Magali Bárcenas Guillén tiene hijos o no ya que solo hay información de su parte profesional.
¿Qué estudió Adriana Magali Bárcenas Guillén?
A través de internet no hay información disponible sobre el máximo grado de estudios de Adriana Magali Bárcenas Guillén.
¿En qué ha trabajado Adriana Magali Bárcenas Guillén?
Por el momento solo se saba que Adriana Magali Bárcenas Guillén es accionista de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.
Debido que no hay más datos o un CV público donde se pueda conocer más sobre su trayectoria profesional.