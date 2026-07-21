En busca de revertir la orden de aprehensión por la cual se encuentra detenido por acusaciones de huachicol, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió una nueva demanda de amparo.

La información establece que fue desde el mismo día en que se concretó su captura, el pasado 16 de julio de 2026, cuando presentó el juicio en busca de obtener su libertad.

De momento, se dio a conocer que un juez de distrito admitió a trámite el amparo de Ernesto Ruffo, sin embargo, aún no se conoce si concedió la suspensión provisional solicitada por el ex gobernador.

Detención de Ernesto Ruffo en Baja California (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

Abogados de Ernesto Ruffo presentan amparo para revertir detención

El 16 de julio, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR, detuvieron al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, debido a señalamientos de presunto huachicol.

La causa señala al ex mandatario por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, sin embargo, su defensa presentó un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión.

Detención de Ernesto Ruffo en Baja California (Redes sociales)

Al respecto, se dio a conocer que en la demanda, el equipo legal de Ernesto Ruffo acusa que la detención se llevó a cabo sin que se exhibiera de forma inmediata una orden judicial válida.

De la misma forma, advierten que desde que se concretó la captura no se ha emitido información oficial de los hechos a la familia del ex gobernador, por lo que no conocen su ubicación exacta impidiendo la comunicación.

Aunado a ello, el amparo denuncia que las autoridades se han negado a administrarle medicamentos que requiere por tratamiento y tampoco se ha certificado si está clínicamente apto para ser trasladado.

Juez admitió amparo, reportan

Al revelarse que los abogados de Ernesto Ruffo presentaron un juicio de amparo contra la orden de aprehensión por la que fue detenido, se reportó que el recurso fue admitido a trámite.

En torno al punto, se indica que un juez de distrito revolvió admitir a trámite la demanda, pero hasta el momento no dio a conocer si le concedió la suspensión provisional.

Cabe resaltar que el 21 de julio se dará continuación a la audiencia inicial del ex gobernador, en la que se espera que se determine si se le vincula a proceso debido a las acusaciones de huachicol.