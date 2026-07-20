Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional en la Universidad Panamericana, generó una fuerte polémica luego de afirmar en un podcast que “no todos deberían votar” en México, al proponer que los ciudadanos acrediten un examen básico sobre el funcionamiento del Estado antes de obtener su credencial para votar.

Las declaraciones desataron un intenso debate en redes sociales, donde usuarios calificaron la propuesta como clasista y cuestionaron que el derecho al voto pudiera condicionarse al nivel de conocimientos de la población.

“Yo creo que no, y lo volvería a decir 75 veces, me turbo vale madre si no les pareció (...) Solo deberías tener acceso al voto con el conocimiento mínimo indispensable de lo que hace el Estado. O sea, por lo que vas a votar” Natalia Torres

¿Cuál fue la propuesta de Natalia Torres sobre que “no todos deberían votar”?

Durante su participación en el podcast, Natalia Torres propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) impartiera cursos o sesiones informativas obligatorias para los ciudadanos y que, al finalizar, aplicara un examen como requisito para entregar la credencial para votar.

De acuerdo con la abogada, aunque reconoce que en México no todas las personas tienen acceso a una educación de calidad, consideró que el INE podría brindar información básica sobre el funcionamiento del Estado para garantizar un voto informado.

Bajo su planteamiento inicial, únicamente quienes aprobaran ese examen —del cual no detalló el contenido ni el mecanismo de aplicación— podrían recibir su credencial de elector, documento que además funciona como identificación oficial en México.

Según explicó, esta medida ayudaría a reducir la brecha de conocimientos entre personas con educación pública y privada, al ofrecer información básica sobre el sistema político mexicano, incluyendo temas como:

Presidencia de la República.

Senadurías.

Diputaciones.

Regidurías.

Poder Judicial.

Asimismo, sostuvo que los ciudadanos podrían identificar con mayor facilidad cuando un candidato realiza promesas que exceden las atribuciones legales del cargo al que aspira, además de conocer mejor sus derechos político-electorales.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que la propuesta vulneraría el derecho universal al voto y favorecería la exclusión de sectores con menores oportunidades educativas.

Natalia Torres aclara su propuesta tras la polémica

Horas después de la controversia, Natalia Torres publicó un video en redes sociales para explicar el alcance de sus declaraciones y reconoció que se expresó de forma incorrecta.

“También entiendo que lo verbalicé muy mal” Natalia Torres

En su aclaración, modificó la propuesta original y planteó que todos los ciudadanos, antes de cumplir 18 años, tomen un curso de aproximadamente una hora impartido por el INE para conocer las diferencias entre los distintos cargos de elección popular, como presidente, senador o diputado.

Una vez concluida esa capacitación, explicó, los jóvenes podrían recibir su credencial para votar sin que ésta dependiera de aprobar un examen.

Con ello, la abogada dejó de lado su planteamiento inicial, en el que proponía que la entrega de la credencial del INE estuviera condicionada a acreditar una evaluación de conocimientos.

Finalmente, defendió que el objetivo de su propuesta es que la ciudadanía llegue mejor informada a las urnas y comprenda con mayor claridad las facultades y responsabilidades de cada cargo público.