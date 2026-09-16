Alexis Jesús, “El Brilloso”, fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones calificadas y el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

El juez determinó también que Alexis Jesús se quedará en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto en Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones, Alexis Jesús, “El Brilloso”, participó en el grupo que coordinaba el atentado que derivó en la muerte del edil el 1 de noviembre de 2025, sin señalar un papel directo.

Alexis Jesús “El Brilloso” es vinculado a proceso por homicidio de Carlos Manzo

Un juez encontró elementos suficientes para vincular a proceso a Alexis Jesús, “El Brilloso”, por el homicidio de Carlos Manzo, en audiencia privada la tarde de este martes 15 de septiembre.

Alexis Jesús se quedará en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria de parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con un plazo de dos meses.

La detención de “El Brilloso” suma 32 aprehensiones por el homicidio de Carlos Manzo, que se realizó en coordinación con autoridades federales.

Explicó que la orden de aprehensión contra Alexis Jesús se debe a que participaba de manera activa en el grupo que orquestó el ataque contra Carlos Manzo, por lo que se le imputan los delitos de:

Lesiones calificadas

Homicidio calificado

Sin embargo, se le ha identificado también como sucesor de El Licenciado, como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

Alexis Jesús "El Brilloso" vinculado a proceso por homicidio de Carlos Manzo (Especial)

Alexis Jesús, “El Brilloso”: Fiscalía investiga vínculos personales con Carlos Manzo

Continúan las investigaciones por el caso de Carlos Manzo, así como la relación de Alexis Jesús “El Brilloso” con quien estaría relacionado de manera personal con el edil.

Carlos Manzo habría sido padrino de XV años de la hermana menor de Alexis Jesús, quien también está relacionada con El Vikingo, boxeador detenido por extorsión en Uruapan.

El vicefiscal también reveló que todavía faltan dos entrevistas a funcionarios de Uruapan, el secretario del Ayuntamiento así como el secretario de Obras.