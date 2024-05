Ricardo Villanueva, quien es rector de la Universidad de Guadalajara, se dijo amigo de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Esta declaración se da después de que el rector acudiera el pasado martes 14 de mayo a un mitin que realizó la abanderada de Morena en Guadalajara, y de que Movimiento Ciudadano lo acusara de meterse en el proceso electoral y ser parcial con su apoyo político en las elecciones 2024.

Es por eso que te contamos todo lo que se sabe sobre ¿quién es Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara que se dijo amigo de Claudia Sheinbaum?

¿Quién es Ricardo Villanueva?

Ricardo Villanueva Lomelí es un político mexicano, maestro en Derecho con especialidad en Administración y Justicia por la Universidad de Guadalajara y doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España.

Actualmente, es rector de la Universidad de Guadalajara desde el 2019 hasta el 2025, cuyo cargo describe como “el trabajo más bonito del mundo”.

Durante su trayectoria profesional, Ricardo Villanueva ha desempeñado diversos cargos públicos en el Ayuntamiento de Guadalajara y en el Gobierno del Estado de Jalisco.

Asimismo, el rector tiene trayectoria administrativa y directiva dentro de la Universidad de Guadalajara.

Cabe destacar que Ricardo Villanueva ha impulsado proyectos de austeridad y procurando la reingeniería de procesos dentro de la universidad de la cual es rector.

¿Qué edad tiene Ricardo Villanueva?

Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara que se dijo amigo de Claudia Sheinbaum, nació el 9 de agosto de 1978 en Guadalajara, Jalisco.

Previo a las elecciones 2024, el académico tiene 45 años de edad.

Asimismo, resalta el hecho de que es hijo de Arturo Villanueva Varela, quien también fue un académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, y de Carmen Lomelí Cárdenas.

¿Quién es la esposa de Ricardo Villanueva?

De acuerdo con la información disponible, Araceli Alcaraz Estrada es la esposa de Ricardo Villanueva.

Araceli Alcaraz Estrada también es profesora de la Universidad de Guadalajara y obtuvo una beca-crédito completa para estudiar el Master en Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca, España, en el 2005.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Villanueva?

Debido a que el rector de la Universidad de Guadalajara que se dijo amigo de Claudia Sheinbaum nació el 9 de agosto, le corresponde el signo zodiacal de Leo.

Al ser un signo zodiacal de fuego, Leo se caracteriza por ser apasionado e inspirador. Le gusta destacar entre otras personas y ser el centro de atención. Además, Leo es reconocido por ser cálido, amoroso y apasionado.

Tienen la cualidad nata para ser líderes y mucha confianza.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Villanueva?

Ricardo Villanueva y su esposa Araceli Alcaraz Estrada tienen dos hijas llamadas Camila y Renata, aunque se desconoce su edad.

Muchas gracias a mi esposa Araceli, a mis hijas y a toda mi familia por su apoyo incondicional desde el inicio pic.twitter.com/yfeOdNLtil — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) June 4, 2015

¿Qué estudió Ricardo Villanueva?

De acuerdo con su perfil en la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva es Abogado y Maestro en Derecho, con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la propia universidad.

El rector obtuvo el grado de Maestro en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España.

Además, Ricardo Villanueva realizó un Post doctorado con la investigación “La Universidad ante el reto de la formación de las nuevas generaciones” en el Training Program on Applied Research for Public Organizations Non-Profit, and Education Sectors por la Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Alburquerque, Estados Unidos.

Aunado a esto, el rector de la Universidad de Guadalajara ha participado en más de veintitrés libros, ha presentado un considerable número de publicaciones, y ha sido responsable de diversos proyectos de investigación.

En el ámbito académico, Ricardo Villanueva ha sido catedrático de la carrera de Abogado desde 2004 y ha fungido como docente del posgrado en Derecho, además de tener perfil PRODEP en la Universidad de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Ricardo Villanueva?

El rector de la Universidad de Guadalajara que se dijo amigo de Claudia Sheinbaum ha trabajado en diversos cargos políticos en el Gobierno del Estado de Jalisco; además de cargos administrativos y directivos en la Universidad de Guadalajara.

Entre los trabajos de Ricardo Villanueva destacan los siguientes:

Empleado administrativo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en 1997

Miembro del Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, como representante general del alumnado de 2000 al 2001

Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del 2001 al 2004

Miembro de la Comisión de Hacienda ante el Consejo General Universitario del 2001 al 2005

Miembro de la Comisión Especial de Financiamiento del Consejo General Universitario del 2001 al 2005

Coordinador General de Patrimonio en el 2007

Coordinador General de Servicios a Universitarios del 2007 al 2009

Jefe de la Oficina de la Presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara del 2009 al 2012

Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco del 2013 al 2014

Regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara del 2015 al 2016

Rector del Centro Universitario de Tonalá para el período 2016-2019.

El 6 de febrero de 2019, Ricardo Villanueva fue elegido por el Consejo General Universitario como Rector General de la Universidad de Guadalajara para el período 2019-2025 y presidente del Centro Cultural Universitario (CCU) de la misma institución.

Sin embargo, este miércoles 15 de mayo, Ricardo Villanueva publicó un mensaje en sus redes sociales en donde confirmó que es amigo de Claudia Sheinbaum y que le dio mucho gusto verla en el aeropuerto para platicar con ella.

Asimismo, Ricardo Villanueva mencionó que con todas las personas que hoy lo señalan y acusan de parcialidad, ha platicado y comido o cenado, lo que no significa que falte a su figura como rector de la Universidad de Guadalajara, la cual se mantiene imparcial y abierta al diálogo.