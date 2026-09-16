A diferencia de varios de sus hermanos que ocupan cargos de alta visibilidad pública, Enrique Monreal Ávila se mantiene al margen.

Es hermano de Ricardo Monreal y exesposo de Verónica Díaz Robles, por lo que su nombre no pasa desapercibido.

¿Quién es Luis Enrique Monreal Ávila? Hermano de Ricardo Monreal

Luis Enrique Monreal Ávila es hermano de Ricardo Monreal, político mexicano y militante de Morena.

Ambos forman parte de la familia Monreal Ávila, con presencia en la política y el servicio público en México.

Además de Ricardo, Luis Enrique tiene 12 hermanos más; sin embargo, solo algunos son conocidos en medios por incursionar en la política o la administración pública:

David Monreal Ávila

Saúl Monreal Ávila

Rodolfo Monreal Ávila

Susana Monreal Ávila

Luis Enrique Monreal Ávila

Cándido Monreal Ávila

Luis Enrique Monreal Ávila (Luis Enrique Monreal Ávila / Facebook)

¿Qué edad tiene Luis Enrique Monreal Ávila?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Luis Enrique Monreal Ávila y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Luis Enrique Monreal Ávila?

Luis Enrique Monreal Ávila estuvo casado con Verónica Díaz Robles, actual coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacateca. El matrimonio inició en 1998 y concluyó en 2018.

Su actual estado civil es desconocido.

Luis Enrique Monreal Ávila (Luis Enrique Monreal Ávila / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Luis Enrique Monreal Ávila?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Luis Enrique Monreal Ávila y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Luis Enrique Monreal Ávila?

Luis Enrique Monreal Ávila tuvo dos hijos con su exesposa Verónica Díaz Robles.

¿Qué estudió Luis Enrique Monreal Ávila?

Luis Enrique Monreal Ávila mantiene un perfil reservado, por lo que se desconoce su grado de estudios.

Luis Enrique Monreal Ávila con Saúl Ávila (Luis Enrique Monreal Ávila / Facebook)

¿En qué ha trabajado Luis Enrique Monreal Ávila? Hermano de Ricardo Monreal

Luis Enrique Monreal Ávila se desempeña como campesino en la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

En registros públicos aparece como director de la asociación civil Amigos LEMA, de la cual no se tienen detalles sobre un objeto social o actividades específicas.