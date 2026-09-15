Si tienes pensado dar el Grito de la Independencia 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), te contamos la hora en la que iniciarán las actividades y demás detalles.

Para esta ocasión, los festejos patrios con motivo del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México, el Zócalo capitalino se engalanará con la presentación del grupo Intocable.

Además del concierto principal, el gobierno federal dio a conocer que se llevarán a cabo otras actividades culturas y presentaciones artísticas y acá te decimos todo lo que necesitas saber.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, dio el Grito de Independencia (Presidencia)

A esta hora inicia el Grito de Independencia 2026 en el Zócalo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezará hoy martes 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia 2026 desde el balcón central de Palacio Nacional.

El acto cívico iniciará en punto de las 23:00 horas y contempla el toque de la campana histórica, el homenaje a la bandera y la lectura de las arengas oficiales ante miles de asistentes.

Los asistentes que se reúnan en el Zócalo capitalino, presenciarán la ceremonia protocolaria, el canto del Himno Nacional y el posterior espectáculo de pirotecnia sobre la plaza cívica.

Se debe resaltar que el programa oficial de la jornada arrancará desde las 19:00 horas con diversas presentaciones musicales y culturales organizadas en el escenario principal.

Grito de Independencia en el Zócalo (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Programación del Grito de Independencia 2026 en el Zócalo

Cabe destacar que además de la presentación estelar del Grupo Intocable, previo a la ceremonia del Grito de Independencia 2026 en el Zócalo capitalino están programadas otras actividades artísticas y culturales:

19:00 a 20:00: Ballets folclóricos y danza con música regional e instrumental

20:00: Homenaje a José Alfredo Jiménez a cargo de su nieto, José Alfredo Jiménez Medel

20:15: Presentación de Legado de Grandeza

20:45: Actuación de los tres ganadores del certamen México Canta (Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob)

21:45: Concierto estelar del grupo Intocable, previo a la ceremonia protocolaria

23:00: Ceremonia del Grito de Independencia, repique de la campana de Dolores, la arenga patria, el Himno Nacional y el espectáculo de fuegos artificiales amenizado por el Mariachi de la Guardia Nacional

Debes recordar que por los festejos, se realizarán cierres a la circulación de vehículos en todos los accesos al Zócalo, mismo caso del Metro Zócalo Tenochtitlán, por lo que se sugiere a los asistentes tomar sus debidas precauciones.