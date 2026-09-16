Meghan Markle comparte mensaje por el cumpleaños 42 de Harry Mountbatten-Windsor, junto a tiernas fotos familiares.

El 15 de septiembre es el cumpleaños de Harry, por lo que su esposa Meghan Markle lo felicitó en redes sociales tras mudarse a Reino Unido.

Meghan Markle celebra los 42 años de Harry

La vida de Megahn Markle y Harry tuvo un cambio radical tras mudarse a Reino Unido, por lo que la actriz aprovechó el cumpleaños de su esposo para volver a hacer pública su privacidad familiar.

“Él es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió Meghan Markle en Instagram junto a un video donde compartió momentos íntimos de Harry y sus hijos.

En la primera imagen se ve a Harry Mountbatten-Windsor en una foto en blanco y negro y en otra conviviendo con Archie y Lilibet.

Los duques de Sussex suelen compartir momentos con sus hijos en redes sociales, pero sin mostrar el rostro de los menores.

Meghan Markle también compartió un video con el bosque como fondo y Harry manejando un auto.

Harry y sus hijos, Arche y Lilibeth (Instagram/@meghan)

La Familia Real Británica no felicitó a Harry por su cumpleaños

Las cuentas de redes sociales de la Familia Real Británica no felicitaron a Harry por su cumpleaños, ya que el expríncipe ya no forma parte de los protocolos reales.

Desde 2022 se determinó que los miembros que no desempeñan funciones reales no son felicitados por las cuentas oficiales de la familia real.

En caso de ser una fecha especial, sí se comparten felicitaciones, como ocurrió cuando Harry cumplió 40 años.

Harry tiene un título nobiliario, pero no es miembro activo de la familia real y tampoco se refieren a él como ‘su alteza real’.

Se desconoce si el príncipe Guillermo felicitó a su hermano, de quien estaría distanciado desde hace varios años.