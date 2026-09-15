Con motivo del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia, el gobierno federal realizará el tradicional Desfile Militar del 16 de septiembre. Te contamos sobre su horario y dónde verlo.

De la misma forma, acá te informamos sobre los cierres viales que se aplicarán por el Desfile Militar del 16 de septiembre, así como de las alternativas que ha sugerido el gobierno de la CDMX a los automovilistas.

Desfile Militar en México (Mario Jasso)

¿A qué hora es y dónde ver el Desfile Militar del 16 de septiembre?

El Desfile Militar del 16 de septiembre que conmemorará el aniversario 216 de la Independencia de México, dará inicio en punto de las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El contingente de las Fuerzas Armadas partirá desde la Plaza de la Constitución, para recorrer las calles del Centro Histórico y avanzar sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte.

Desfile Militar en México (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Por eso, si tienes la intención de ver el avance de los diversos contingentes de manera presencial, los asistentes podrán ubicarse a lo largo de la valla sobre la avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

En caso de que quieras ver la transmisión en vivo, podrás sintonizarla por televisión abierta en:

Canal 11

Canal 14

Canal 22

TV UNAM

Foro TV

ADN 40

Estas calles y avenidas estarán cerradas por el Desfile Militar del 16 de septiembre

Dado que el Desfile Militar del 16 de septiembre iniciará su recorrido en el Zócalo y llegará hasta el Campo Marte, se tiene previsto que varias calles y avenidas de la zona centro de la CDMX permanezcan cerradas mientras se lleva a cabo:

Plaza de la Constitución (Zócalo)

Calle 5 de Mayo

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma en ambos sentidos desde Bucareli hasta Campo Marte / Periférico

Avenida 20 de Noviembre

Avenida José María Pino Suárez

Calle 5 de Febrero

Calle Tacuba

Eje Central Lázaro Cárdenas, donde habrá cortes a la circulación en el cruce de Juárez y 5 de Mayo

Cabe destacar que debido a los múltiples cierres viales, también se anunció la suspensión de servicio en estaciones, recortes de rutas y cambios de trayectos en las líneas del Metrobús que cruzan Reforma y el Centro.

Por lo anterior, autoridades sugieren a los automovilistas alternativas viales como como Circuito Interior, Anillo Periférico, Eje 1 Norte Eje, 1 Oriente, Avenida Masaryk, Avenida Chapultepec y Constituyentes.