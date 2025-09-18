Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, dijo haberse enterado de los señalamientos contra Hilda Araceli Brown Figueredo horas antes de su mañanera, la cual se llevó a cabo en Tijuana.

Debido a que no se ha puesto en contacto con Hilda Araceli Brown Figueredo, Marina del Pilar Ávila, se abstuvo de dar información sobre la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de OFAC.

“Fue una noticia que recibimos apenas hace unas horas y pues vamos a esperar más información” Marina del Pilar Ávila. Gobernadora de Baja California

Ante la insistencia de reporteros, quienes recordaron que la morenista estuvo frente a la mesas de seguridad del estado, la mandataria de Baja California lo confirmó.

Sin embargo, se negó a emitir una opinión argumentando que se trata de un tema de orden federal.

Así como aclaró estar en contacto y dispuesta a cooperar con autoridades de Estados Unidos en temas de seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada.

Por lo que, finalmente, pidió respetar el proceso ya que hay una investigación en curso.

“Esta es una información muy reciente, no tenemos más información y respetuosa de las autoridades, de Estados Unidos, en cuanto a sus investigaciones, la mesa de seguridad lleva a cabo sus propias investigaciones, y nosotros acabamos de recibir esta información” Marina del Pilar Ávila. Gobernadora de Baja California

🔴Marina del Pilar se pronuncia sobre caso de diputada señalada por EE.UU.



La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que no cuenta con más información sobre la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, tras ser señalada por presuntos nexos con el crimen… pic.twitter.com/h8nepbuegT — Azucena Uresti (@azucenau) September 18, 2025

Vinculan a Hilda Araceli Brown Figueredo con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Hilda Araceli Brown Figueredo con “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La mañana del 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó la cuenta bancaria de Hilda Araceli Brown Figueredo.

Hecho que la propia negó, asegurando que tenía el control total de su cuenta por lo que realizó un movimiento esta mañana.

La sanción forma parte de la investigación que la señala a Hilda Araceli Brown Figueredo como presunta intermediaria para cobrar el pago de extorsiones en dicho municipio de Baja California .

Acción que se habría llevado a cabo durante su administración en Rosarito, la cual tuvo lugar de 2019 a 2021.

Candelario Arcega Aguirre, agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, acusado de tomar control del gobierno municipal de Rosarito, habría corrompido a Hilda Araceli Brown Figueredo.

Aprovechó su estrecha relación para dar a sus aliados cargos públicos y gestionar pagos de extorsión, así como para lavar dinero y brindar protección a actividades ilícitas.