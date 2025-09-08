La estudiante Victoria Montes de Oca, quien señaló la incongruencia del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña y su partido, salió a aclarar que no buscaba confrontarlo.

La joven insistió que es fundamental la congruencia por encima de lo que se predica, ello a pesar de que ella misma pertenece a un partido aliado de Morena.

“Mi intervención no buscó confrontar, sino aportar desde una perspectiva crítica. Considero que la congruencia y la austeridad son principios fundamentales que deben reflejarse en hechos, más allá de lo que se predica y desde esa perspectiva es que decidí alzar la voz.“ Victoria Montes de Oca

Así lo dijo en un comunicado en redes sociales luego de haber cuestionado al senador en un foro de la Cámara de Senadores por tratar de manera misógina a la senadora Lilly Téllez y por el escándalo de su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

COMUNICADO pic.twitter.com/uUqLxBBi6z — Victoria Montes de Oca (@Victoriamdocast) September 7, 2025

Victoria Montes de Oca, estudiante que cuestionó a Noroña, espera que comprenda la visión juvenil

Victoria Montes de Oca dijo que le desea lo mejor al senador Gerardo Fernández Noroña y que espera que pueda entender su visión juvenil.

También dijo que representa una visión revolucionaria, que cuestiona con respeto, promueve la coherencia y trabajada para construir un México más justo y trasparente.

Victoria Montes de Oca, estudiante que cuestionó a Noroña, pertenece al aliado Partido Verde

Victoria Montes de Oca dijo que su principal compromiso es trabajar por la ciudadanía de Metepec, Estado de México, e impulsar la participación ciudadana y el desarrollo de la comunidad.

No obstante, declaró que es simpatizante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena.

Por parte de Gerardo Fernández Noroña se cuestionó si realmente la joven pertenecía a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en el grupo de estudiantes invitado al foro de la Cámara de Senadores.

La estudiante dijo que su comunicado que las juventudes deben tener voz y presencia en la política para fortalecer al país.

Gerardo Fernández Noroña se pronunció por el tema de su casa y acusó racismo y clasismo cuando dicen que él no debería vivir en otro lugar que no sea su vecindad del centro histórico.

También aclaró que la justa medianía se refiere solo asuntos públicos y no los personales siempre y cuando los pueda pagar con sus ingresos.