Una abogado aclaró que una mujer sí puede violar a un hombre luego de que Gerardo Fernández Noroña dijera que esto no es posible en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia.

El pasado sábado 6 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena participó en la Escuela de Formación y durante su ponencia aseguró que una mujer no puede violar a un hombre.

Ante estas declaraciones, Marce Torres, abogada y creadora de contenido, le aclaró al senador Gerardo Fernández Noroña que una mujer sí puede violar a un hombre; te damos los detalles de lo que dijo.

Abogada afirma que una mujer sí puede violar a un hombre tras declaraciones de Noroña

Durante la Escuela de Formación, Gerardo Fernández Noroña habló sobre la violencia sexual que viven mujeres y hombres y aseguró que una mujer no puede violar a un hombre “aunque quisiera”.

El senador Gerardo Fernández Noroña argumentó que una mujer no puede violar a un hombre ya que este no lograría tener una erección y, por lo tanto, no podría realizarse el acto sexual.

Sin embargo, la abogada Marce Torres, quien explica legalmente temas virales en redes sociales, dijo que una mujer sí puede violar a un hombre y el delito es reconocido como violación equiparable.

Abogada explica lo que es la violación equiparable (Captura de pantalla)

Abogada refuta a Fernández Noroña y explica lo que es la violación equiparable

A través de un breve mensaje, la abogada Marce Torres le aclaró a Gerardo Fernández Noroña que una mujer sí puede violar a un hombre y este delito es considerado como violación equiparable.

La violación equiparable se da cuando se introduce “por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo distinto al pene” sin consentimiento y plena comprensión del significado del hecho.

Con la explicación de la violación equiparable, la abogada le aclaró a Gerardo Fernández Noroña por qué una mujer sí puede violar a un hombre y que sus declaraciones del sábado fueron erróneas.

De acuerdo con el artículo 175 del Código Penal de la Ciudad de México (CDMX), una mujer sí puede violar a un hombre y a este delito se le llama violación equiparable y recibe la misma pena que la violación tradicional.