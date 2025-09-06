Gerardo Fernández Noroña fue uno de los ponentes en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia de hoy en el Senado y, durante su charla, el legislador de Morena confrontó a los jóvenes.

El senador Gerardo Fernández Noroña señaló este 6 de septiembre que los jóvenes tienen que participar activamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres; “eso tiene que acabar”, dijo.

Al señalar que las mujeres viven más violencia a comparación de los hombres, algunos jóvenes señalaron que los varones también son violentados y Gerardo Fernández Noroña los confrontó.

Gerardo Fernández Noroña confrontó a jóvenes en el Senado. (Captura de pantalla )

Noroña confronta a jóvenes de la Escuela de Formación en el Senado sobre violencia de género

Gerardo Fernández Noroña comentó que a veces se justifica la violencia contra las mujeres por la ropa que llevan puesta y se les acusa de “provocar” a los hombres, pero esto no es una justificación.

Durante su intervención, Noroña dijo que si un hombre se quitaba la camisa en ese momento, ninguna mujer lo iba agredir, incluso pidió a los varones que levantaran la mano si alguna vez fueron acosados por una mujer.

Un joven señaló que el senador no puede señalar que ningún hombre ha sido acosado, a lo que Gerardo Fernández Noroña dijo que no lo estaba haciendo, que había excepciones, pero no comparados con la violencia que viven las mujeres.

“Que un hombre sea agredido por una mujer sexualmente es algo excepcional, no equiparen la bárbara violencia que viven las mujeres todo el tiempo, toda la vida, en todos los lugares”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Joven cuestiona a Noroña sobre conflicto con Lilly Téllez; esto respondió

En una ronda de preguntas en la Escuela de Formación en el Senado, una joven cuestionó las declaraciones Gerardo Fernández Noroña sobre la violencia contra las mujeres durante su participación.

La joven dijo que Gerardo Fernández Noroña no tiene congruencia al decir este tipo de cosas cuando agredió públicamente a la senadora Lilly Téllez al decirle: “tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes”.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que nunca dijo eso sobre la senadora Lilly Téllez y señaló que la joven que lo acusa no tiene clara su fuente y solo está replicando los que dicen los medios en su contra.

“Ahí están las versiones estenográficas. Nunca le he dicho a María Lilly del Carmen Téllez García lo que ella dice que yo le dije”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Dando seguimiento a lo dicho por Gerardo Fernández Noroña, no hay versiones estenográficas que señalen que el senador haya hecho está declaración sobre la legisladora Lilly Téllez.