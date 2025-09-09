Victoria Montes de Oca, estudiante que confrontó a Gerardo Fernández Noroña durante la Escuela de Formación del Senado, aclaró que el legislador nunca mandó a lavar los trastes a Lilly Téllez.

El pasado sábado 6 de septiembre, Victoria Montes de Oca cuestionó a Gerardo Fernández Noroña sobre su discurso de erradicar la violencia contra la mujeres si él sería el primero que las violenta.

La estudiante aseguró que Noroña le dijo a Lilly Téllez lo siguiente: “tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes”; sin embargo, Victoria aclaró su declaración durante una breve entrevista.

Fernandez Noroña nunca mandó a lavar los trastes a Lilly Téllez, aclara estudiante que lo confrontó

Este lunes 8 de septiembre, la estudiante Victoria Montes de Oca platicó en MVS Noticias sobre la confrontación que tuvo con Gerardo Fernández Noroña durante la Escuela de Formación del Senado.

Durante su participación del sábado, la estudiante cuestionó la congruencia de Gerardo Fernández Noroña, pues habló sobre la violencia a las mujeres, pero él ha violentado en varias ocasiones a la senadora Lilly Téllez.

La estudiante aseguró que Gerardo Fernández Noroña mandó a lavar los trastes a Lilly Téllez, pero al ser cuestionada hoy sobre la fuente de esta declaración, la joven negó que el senador haya dicho esto.

Según la entrevista de hoy, Victoria Montes de Oca habría visto esto en una nota informativa, pero no guardó la fuente al pensar que sería algo que se mantendría en la web, pero al buscarla, ya no la encontró.

Por otro lado, Victoria Montes de Oca mantuvo que Noroña es incongruente y lo acusó de haber fomentado el acoso en su contra, además de haber minimizado la violencia sexual que viven los hombres.

Conversé con la Estudiante de Ciencias Políticas @Victoriamdocast sobre cómo increpó a @fernandeznorona por su falta de congruencia



Dice que respalda a las mujeres, pero nos ataca cada vez que tiene oportunidad

Ha incentivado un acoso y un hate que no me merezco

Noroña nunca mandó a lavar los trastes a Lilly Téllez como afirmó estudiante; esto fue lo que dijo

Durante una sesión del Senado, Lilly Téllez, legisladora del PAN, cuestionó la presencia de Adán Augusto López, quien es señalado de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con la organización criminal “La Barredora”.

Los comentarios de la senadora Lilly Téllez causaron alboroto, por lo que Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la mesa directiva del Senado, pidió que la bancada del PAN mantuviera el orden.

Gerardo Fernández Noroña dijo, refiriéndose a Lilly Tellez, que en la sesión del Senado había “una persona legisladora con problemas domésticos” que andaba buscando una barredora y una lavadora.

Aunque el comentario fue interpretado como violencia política de género contra la senadora del PAN, Gerardo Fernández Noroña nunca mandó a lavar los trastes a Lilly Téllez como señaló la estudiante.