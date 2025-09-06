Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lanzó una burla para quienes lo critican y lo hizo desde un puesto de hamburguesas en la calle.

Hace unos días se reveló que el senador Gerardo Fernández Noroña adquirió una residencia con valor de 12 millones de pesos y esto generó críticas sobre la austeridad de Morena.

Ante la polémica de esta residencia en Tepoztlán, Morelos, Gerardo Fernández Noroña dijo que la compró a crédito; hoy, el senador se burló de sus críticos desde un puesto de hamburguesas.

Noroña presume hamburguesa con queso para burlarse de sus críticos (Imagen de referencia). (Google maps)

Noroña se burla de quienes lo critican desde puesto de hamburguesas callejero

Hoy sábado 6 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña publicó un breve video en sus redes sociales desde un puesto de hamburguesas en la calle para burlarse de las personas que lo critican.

En el video sin sonido se observa a Gerardo Fernández Noroña acercándose a un pequeño puesto de hamburguesas en la calle, emite una serie de palabras y el despachador le entrega su orden.

Gerardo Fernández Noroña se burló de sus críticos al decir que había pedido su hamburguesa con queso, acto que irónicamente podría ser interpretado como “demasiado lujo”.

“Me va a criticar la fachiza porque pedí mi hamburguesa con queso, demasiado lujo”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Noroña pide hamburguesa con queso y se burla de sus críticos; esto cuesta

En repetidas ocasiones Gerardo Fernández Noroña ha sido criticado por el estilo de vida lleva; comida, viajes, residencias y más han sido el pretexto para acusar que el senador no sigue la austeridad que Morena presume.

Para burlarse de sus críticos, Gerardo Fernández Noroña señaló que había ido a comprar una hamburguesa con queso, que suele ser un poco más cara a comparación de una sencilla.

Gerardo Fernández Noroña habría comprado esta hamburguesa en el famoso puesto “Hamburguesas a la parrilla”, ubicado en la Roma Norte y los precios son los siguientes:

Sencilla: 57 pesos

Con queso: 61 pesos

Doble queso: 65 pesos

Con piña: 65 pesos

Queso piña: 69 pesos

Doble queso y piña: 73 pesos

El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró haber comprado una “lujosa” hamburguesa con queso en este puesto callejero, por lo que habría gastado alrededor de 61 pesos, según los costos de hace cuatro meses.