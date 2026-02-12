Mia Amor Mottley es una política y abogada de Barbados que se convirtió en la primera Ministra del país. Durante su trayectoria ha ocupado múltiples cargos públicos, incluida la Fiscalía General, liderazgo de la oposición y la jefatura del gobierno.

¿Quién es Mia Amor Mottley?

Mia Amor Mottley es una política y abogada barbadense que desde mayo de 2018 se desempeña como primera ministra de Barbados y líder del Partido Laborista de Barbados (BLP), siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país.

¿Qué edad tiene Mia Amor Mottley?

Mia Amor Mottley nació el 1 de octubre de 1965 en la Isla de Barbados, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Mia Amor Mottley tiene esposo?

Se desconoce si Mia Amor Mottley tiene pareja, pues mantiene su vida personal lejos de la vida pública.

Mia Amor Mottley, primera Ministra de Barbados (Ig: @mamottley)

¿Qué signo zodiacal es Mia Amor Mottley?

Al haber nacido el 1 de octubre, Mia Amor Mottley es Libra, signo que se caracteriza por ser sociable, diplomática, refinada y creativa.

¿Mia Amor Mottley tiene hijos?

De acuerdo con medios internacionales, Mia Amor Mottley no tiene hijos, a pesar de que su vida personal no es pública.

¿Qué estudió Mia Amor Mottley?

Mia Amor Mottley tiene una licenciatura en Derecho por la London School of Economics.

¿En qué ha trabajado Mia Amor Mottley?

Mia Amor Mottley se ha dedicado por completo a su carrera como funcionaria pública en Barbados, destacando cargos como: