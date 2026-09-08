En medio de la polémica que se ha generado a su alrededor por los señalamientos de tener supuestos acuerdos con Estados Unidos, la senadora de Morena, Julieta Ramírez, exigió pruebas de las acusaciones.

“Exijo a @nmas, apelando a su “ética periodística”, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en “testigo”" Julieta Ramírez

Fue por medio de un mensaje que compartió en rede sociales, que la legisladora federal demandó que N+ dé a conocer el presunto documento que prueba los señalamientos.

Cabe destacar que el sitio informativo reportó que Julieta Ramírez estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos y como parte del proceso, habría llegado a un supuesto acuerdo de cooperación.

Julieta Ramírez exige que N+ revele pruebas de supuestos acuerdos con Estados Unidos

Durante la emisión del noticiero En Punto del 7 de septiembre, la unidad de investigación N+ Focus reveló que la senadora Julieta Ramírez tiene un supuesto acuerdo de cooperación con autoridades de Estados Unidos.

Al respecto, la información señala que la legisladora federal habría firmado un proffer agreement que se trata de un acuerdo preliminar de cooperación e intercambio de información, sobre el cual la aludida ya reaccionó.

En su mensaje, la senadora y aspirante a la gubernatura de Baja California en las elecciones 2027, exigió que el sitio informativo publique las pruebas del presunto acuerdo que se dio a conocer.

Julieta Ramírez exige pruebas de su supuesto acuerdo con Estados Unidos (@JulietaRamirezP/X)

Al señalar que N+ debe cumplir con su deber de la ética periodística, Julieta Ramírez indicó que es necesario que dé a conocer el documento que supuestamente firmó para que se convierta en testigo.

Sin embargo, al adelantar la posible respuesta del medio de comunicación, la legisladora federal de la bancada de Morena advirtió que no lo van a presentar por que no existe.

Julieta Ramírez fue señalada por supuesto acuerdo con Estados Unidos

El reporte de N+ sostiene que la senadora con licencia Julieta Ramírez, estaría bajo investigación en Estados Unidos, donde presuntamente mantendría reuniones preliminares con las autoridades de aquel país.

La información indica que legisladora habría firmado un supuesto acuerdo de ofrecimiento de pruebas que contempla la entrega de información a cambio de probables beneficios legales.

Asimismo, se señala que el supuesto acuerdo implicaría compromisos de cooperación para brindar datos útiles a los agentes federales bajo el compromiso de no incurrir en perjurio ni en obstrucción de la justicia.