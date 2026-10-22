Guadalupe Taddei aclaró que las personas mencionadas en las acusaciones, como su chofer, a quien ella prefiere llamar “asistente especializado”, no forma parte del INE, además de que está correctamente adjudicado.

Las personas que se mencionan no forman parte del personal del instituto. Sí formaron en su momento. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a los cuestionamientos en conferencia de prensa, para la presentación del portal de transparencia.

Por lo cual aseguró que esta nueva etapa de transparencia en el INE es para informar cómo se ejercen los recursos públicos y qué necesita el instituto.

Guadalupe Taddei responde a cuestionamientos sobre su chofer: “No forma parte del INE”

La tarde de este miércoles 21 de octubre, tras señalamientos de vinculación de su chófer -asistente personalizado como prefirió llamarle- Guadalupe Taddei aclaró que no forma parte del INE.

Agregó que está adjudicado a la presidencia del INE pero que jamás fue su chofer y explicó que su función más relevante era como asistente personalizado.

La consejera presidenta también señaló que mientras trabajaba para el INE, negó tener vinculación con alguna empresa y toda su información estará disponible a las autoridades correspondientes.

Referente a las otras personas involucradas, como exdirector de Administración del INE, Jesús Octavio García, también negaron tener participación en empresas, según su declaración bajo protesta.

Guadalupe Taddei aseveró que toda la información al respecto de las personas mencionadas en las notas están debidamente acreditada ante el INE, ya que formaron parte del mismo.

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