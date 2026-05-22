Una jarra de limonada y un reclamo de “¿pa qué me besas?” fue lo que recibió Lord Lamborghini, Antonio Flores Guerra, diputado local en Coahuila del Partido del Trabajo (PT), quien busca la reelección en las elecciones 2026.

Un video viral muestra el enojo de la trabajadora de un puesto móvil después de que el diputado conocido como “Lord Lamborghini” la habría besado sin su consentimiento.

El diputado señalado de acoso dijo que se trata de ataques de los que está detrás el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no obstante, el político tiene diversos escándalos en su pasado.

Lord Lamborghini, entre denuncias de acoso y una vida excéntrica

Lord Lamborghini tendría un juicio abierto por abuso sexual contra una menor en Texas, Estados Unidos, de acuerdo con testimonios de políticos locales.

Además ha sido señalado por un estilo de vida excéntrico que le ha valido el apodo de Lord Lamboghini.

En octubre de 2024 se vio a Antonio Flores Guerra paseando con su Lamborghini en calles del municipio de Múzquiz, su lugar de nacimiento.

Se trató del modelo Lamborghini Huracán, color guinda, con un valor de alrededor de 7.5 millones de pesos.

Lord Lamborghini anda en campaña para las elecciones Coahuila 2026

Lord Lamborghini está en campaña ya que en Coahuila habrían elecciones 2026 el próximo 7 de junio.

El calendario ordinario de Instituto Nacional Electoral (INE) indica que se renovará la integración del Congreso del Estado.

Se renovarán 25 diputaciones, de las cuales 16 son de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.