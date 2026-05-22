La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa federal “Maratones por la Lectura”, una estrategia nacional que busca fomentar este hábito entre las y los jóvenes del país y que arrancó este viernes 22 de mayo de 2026 en Michoacán.

El programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud y Jóvenes Transformando México.

"Estamos iniciando un programa que se llama Maratones por la Lectura con las y los jóvenes de México; inicia el día de hoy” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la transmisión se realizó un enlace en vivo desde Michoacán, donde participaron Abraham Carro Toledo, director del Imjuve, y Alfredo Ramírez Bedolla, para dar inicio formal a las actividades del programa nacional de lectura juvenil.

El director del Imjuve destacó que más de 1.5 millones de jóvenes participan de manera simultánea en plazas públicas y escuelas de todo el país, mediante actividades como:

Lecturas en voz alta

Cursos literarios

Actividades culturales

¿Cada cuándo serán los Maratones por la Lectura?

Abraham Carro Toledo explicó que los Maratones por la Lectura se realizarán una vez al mes a nivel nacional y de manera semanal en distintos estados de la República Mexicana.

El objetivo del programa impulsado por Claudia Sheinbaum es crear espacios permanentes de lectura, debate, escritura y reflexión entre las juventudes mexicanas.

Durante el enlace también participaron jóvenes que expresaron entusiasmo por esta iniciativa, además de recibir libros del Fondo de Cultura Económica.

La estrategia forma parte de la Estrategia Nacional de Lectura, en la que también participan docentes y estudiantes, quienes seleccionan lecturas relacionadas con temas sociales, culturales o efemérides relevantes.

¿De qué trata el Maratón por la Lectura?

La edición correspondiente al 22 y 23 de mayo de 2026 tiene como eje temático “Paz, Cultura y Fútbol”, con textos de autores latinoamericanos y actividades dirigidas a jóvenes en distintas entidades del país.

Además, Abraham Carro Toledo adelantó que los temas cambiarán constantemente y llamó a las y los jóvenes interesados a consultar las redes sociales oficiales de los Maratones por la Lectura para conocer las próximas sedes y actividades.