La influencer y esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, utilizó sus redes sociales para desmontar una nota periodística que relaciona directamente la degradación crediticia de Nuevo León por parte de Fitch Ratings con una supuesta “pugna con el PRIAN”.

En su historia de Instagram, Mariana Rodríguez leyó textualmente el artículo y se detuvo en el titular, que afirma: “Degrada Fitch a NL por pugna con PRIAN”; sin embargo, más adelante el mismo texto reconoce que “aunque no se mencionó la pugna con el PRI y el PAN, esta sería la principal que sostiene el Gobernador”.

Mariana Rodríguez señala grave contradicción en nota sobre Nuevo León

“Yo nomás compruebo teorías”, ironizó la regiomontana mientras mostraba el párrafo donde la propia nota admite que la calificadora no mencionó dicha pugna política como motivo de la baja en la calificación.

Mariana Rodríguez desmiente nota sobre nuevo León (@marianardzcantu /Instagram)

Mariana Rodríguez enfatizó que el titular busca generar una narrativa política en contra del gobierno de Nuevo León, a pesar de que el cuerpo de la información no respalda esa versión.

Según la nota original, la agencia Fitch habría basado su decisión en otros factores, principalmente la falta de consensos en temas clave, por lo que la publicación de la esposa de Samuel García generó rápidamente comentarios entre usuarios.

Pues ellos fueron quienes han señalado la tendencia de algunos medios de utilizar titulares sensacionalistas que no siempre se sostienen con el contenido real de las notas.

Hasta el momento, ni Fitch Ratings ni el gobierno de Nuevo León han emitido una postura oficial adicional sobre esta controversia mediática que ya fue señalada por Mariana Rodríguez en su Instagram, cuenta que tiene 5.2 millones de seguidores.