Durante su estancia en CDMX, U2 se reunió con Clara Brugada, quien ya les hizo la invitación para dar un concierto en el Zócalo de la CDMX.

La banda ha estado en la capital del país con motivos de la grabación de su nuevo video musical titulado “The Streets of Dreams”.

“Son bienvenidos, nos encantaría mucho”, dijo la jefa de Gobierno a U2 para hacer énfasis en su invitación, la cual ya llenó de esperanzas a los fans de la banda.

U2 en el Zócalo de CDMX podría ser el próximo concierto gratuito en la ciudad

El Zócalo de CDMX se ha convertido en un referente cultural que promete encuentros gratuitos entre artistas musicales y fans.

Ahora, U2 podría convertirse en la próxima banda en ser parte de los conciertos que han tenido lugar en la explanada del Zócalo.

El último concierto que tuvo lugar fue el de 31 minutos, realizado el pasado 30 de abril como una celebración especial por el Día del Niño.

Por su parte, Shakira es quien encabeza el récord de asistencia en el Zócalo de la ciudad con más de 400 mil fanáticos congregados en concierto del pasado 1 de marzo.

U2 (@u2)

Clara Brugada ha compartido en sus redes sociales fotos y videos de su encuentro con todos los integrantes de U2.

Por su parte, la banda ha presumido parte de su estancia en la CDMX, así como el detrás de cámaras de las grabaciones para su nuevo video.

Aún así, ni la jefa de Gobierno ni U2 confirmaron una fecha para el concierto gratuito en el Zócalo, pero los fans no pierden la fe.