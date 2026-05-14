La tarde del martes 12 de mayo, U2 se viralizó por su presencia en calles de la CDMX para la grabación de un video musical.

Sin embargo, la banda se vio sorprendida por la tormenta que provocó estragos en varias alcaldías de la ciudad.

Por fortuna para U2, un fan ofreció su departamento como refugio ante la lluvia, gesto que fue agradecido por los miembros de la agrupación.

U2 en CDMX (Redes sociales)

U2 ofrece concierto desde balcón de fan mexicano

Las grabaciones de “The Streets of Dreams”, la nueva canción de U2, tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, ubicada en la calle República de Brasil, en el Centro Histórico.

Al momento de realizarse toda la actividad la lluvia comenzó a caer, por lo que fue necesaria una pausa.

U2 (u2.com)

Por medio de sus redes sociales, U2 compartió imágenes del momento, revelando que los truenos de la tormenta estropearon el generador que alimentaba el equipo de filmación .

Sin embargo, el ánimo no se vino abajo, pues tras pasar a un departamento cercano como invitados, la banda salió al balcón para tocar algunas de sus canciones y hablar con sus fans.

El video ha generado reacciones positivas entre usuarios de redes, aplaudiendo al fan por esta muestra de hospitalidad a U2.

El fan que recibió a la banda grabó parte de su experiencia, mostrando la entrada de los integrantes a su departamento.

Bono, The Edge, Adam y Larry Jr. entran uno a uno al lugar, haciendo un gesto de agradecimiento con las manos.

“Imagínate que los de U2 te agradezcan por dejarlos entrar a tu casa“, decía uno de los comentarios.