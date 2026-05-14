Claudia Sheinbaum respondió con ironía a las críticas de Isabel Díaz Ayuso hacia su gobierno desde que regresó a España y aprovechó para invitarla a visitar más México.

La presidenta de México cuestionó el discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre su supuesto “odio” por México cuando decidió vacacionar en la Riviera Maya.

Por ello, la invitó a pasar más vacaciones en México para que pueda conocer la grandeza cultural del país.

Sheinbaum invita a Ayuso a parar sus vacaciones en México

Claudia Sheinbaum decidió aprovechar las críticas de Isabel Díaz Ayuso para invitarla a pasar más vacaciones en México y conocer el país.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comunidad de Madrid necesita conocer la cultura mexicana y cómo viven los pueblos para aprender sobre la grandeza cultural de México.

“Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí, somos un país extraordinario. Que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México, yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, decidió no responder a las críticas a la historia del México prehispánico pues señaló que es suficiente con el debate que se está realizando en España.

“No le ha ido muy bien”; Sheinbaum recuerda que visita a México no funcionó para Ayuso

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la visita a México no le funcionó a Isabel Díaz Ayuso ante las críticas que ha recibido, aunado a que “no pudo explicar sus tres días de vacaciones”.

“Le ha ido bastante mal allá en España, no le ha ido muy bien que digamos y no pudo explicar sus tres días de vacaciones tampoco aquí. Tanto que odia México, al gobierno de México y se pasó unos días de vacaciones” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, la gira de Isabel Díaz Ayuso no fue infructuosa pues ayudó a que se abriera el debate, no solo en México sino en España, sobre Hernán Cortés y la invasión de los pueblos originarios.