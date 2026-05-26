Morena en Nuevo León presentó oficialmente una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntas operaciones de triangulación financiera y uso indebido de recursos públicos.

La dirigencia estatal de Nuevo León del partido Morena, encabezada por Anabel Alcocer, acusó que existiría un esquema de desvío de dinero desde proveedores del Gobierno estatal hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado al mandatario y a su padre.

De acuerdo con los señalamientos, los recursos públicos habrían sido utilizados posteriormente para promoción personalizada en plataformas digitales.

🚨🗳️EN ESTE MOMENTO: Anabel Alcocer, presidenta de morena en Nuevo León, interpuso demanda ante la FGR contra de Samuel García, gobernador de NL y también en contra Mariana Rodríguez por presuntos actos de corrupción.



📹Mayuyi Suzuki vía Reforma. pic.twitter.com/8CGEZCoIYW — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) May 26, 2026

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