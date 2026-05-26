La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a Andrés Manuel López Beltran y su “buen trabajo” en la Secretaría de Organización de Morena.

Desde su conferencia del 26 de mayo, Claudia Sheinbaum señaló que Andrés Manuel López Beltrán logró afiliar a alrededor de 12 millones de personas a Morena, convirtiendo al movimiento en uno de los partidos más grandes del mundo.

“Muy bien trabajo hizo Andrés. muy bueno. Afilió a 12 millones, creo… buenísimo trabajo como secretario de Organización” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que, al buscar un cargo de elección popular, debe de renunciar a su cargo para poder participar del proceso establecido en los estatutos de Morena.

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