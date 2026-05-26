Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México descarta retirar concesión de TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego.

“Nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso que se abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo este martes 26 de mayo de 2026, la presidenta se pronunció tras las reacciones a sus declaraciones después de pedir que no vean la programación de TV Azteca.

La presidenta Sheinbaum dijo que no por ejercer su poder desde el ejecutivo federal va a bajar la señal de la televisora y los acusó de hacer política desde ese espacio.

Sheinbaum niega censura a Tv Azteca

Tras la respuesta de Tv Azteca en un comunicado a Sheinbaum donde la acusaban de ataques en contra de la televisora y censura, la presidenta de México negó estos señalamientos.

La mandataria señaló que al pedir que no se vea la programación de Tv Azteca es solo una opinión de su parte.

“Cuando ayer dije ‘no vean Tv Azteca’, ellos dicen es una censura. ¡No! no es una censura, es una opinión" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aclaró que no se trata de censura porque, ayer que se dio la polémica, la televisora se pudo expresar claramente y con toda libertad sobre el tema.

Incluso señaló que toda la barra programática de Tv Azteca ayer se dedicó a criticarla a ella como figura presidencial y a su Gobierno.

Ante estas críticas Claudia Sheinbaum señaló que también es la responsabilidad de su Gobierno de informar como parte de los derechos constitucionales.



