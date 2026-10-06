La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que 9 millones 851 mil 807 líneas con terminación 3 ya fueron vinculadas al corte del 4 de octubre.

El organismo detalló que esta cifra representa 87.3% de las 11.2 millones de líneas estimadas para ese bloque, cuyo plazo de vinculación concluyó el 30 de septiembre.

Mientras continúa la reactivación de líneas suspendidas, la CRT prevé depurar alrededor de 2.5 millones de números en desuso correspondientes a la terminación 3.

¿Qué pasará con las líneas que terminan en 3?

La CRT reportó que 1 millón 213 mil 717 líneas suspendidas ya fueron reactivadas después de que sus usuarios completaron el proceso de vinculación.

El organismo prevé que alrededor de 1.4 millones de líneas adicionales recuperen el servicio durante los próximos días, conforme sus titulares realicen el trámite correspondiente.

Además, se estima una depuración de aproximadamente 2.5 millones de líneas del bloque terminado en 3, debido a que actualmente se encuentran en desuso.

Desactivan 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Entre las líneas consideradas inactivas están chips incluidos como regalos, tarjetas adquiridas por visitantes temporales y aquellas utilizadas mediante promociones de un solo uso.

Las personas con líneas suspendidas no pierden su número y pueden recuperar el servicio inmediatamente después de vincularlo ante su compañía telefónica correspondiente.

Mientras permanecen suspendidas, esas líneas conservan funciones como llamadas de emergencia, comunicación con la operadora y recepción de alertas sísmicas, además del proceso de vinculación.

El calendario continúa con las líneas terminadas en 4, cuyo plazo vence el 15 de octubre; después seguirán los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9.