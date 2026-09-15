La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió sobre los posibles riesgos que existen para los usuarios al usar eSIM extranjeras con la finalidad de evitar el registro de líneas.

A través de un comunicado, la CRT aseguró que utilizar este recurso para no registrar líneas telefónicas compromete seriamente la experiencia de los usuarios ante ciertos servicios.

CRT advierte desventajas al usar eSIM extranjeras; registro de líneas supera el 70%

Ante el presunto aumento en el uso de eSIM extranjeras para evadir el registro de líneas, el CRT precisó que estas tecnologías no sustituyen a las líneas móviles nacionales habilitadas para recibir llamadas o mensajes SMS de verificación.

Aparte de dichos problemas técnicos, el organismo advierte que utilizar proveedores internacionales puede representar una fuerte desventaja económica.

Según señala, la tarifa por gigabyte en eSIM extranjeras puede ser hasta diez veces más elevada en comparación con las tarifas habituales del mercado mexicano.

Paralelamente, los convenios mayoristas y las normas internacionales de uso justo prohíben el roaming permanente.

Es decir, esto autoriza a las empresas telefónicas a restringir o suspender el servicio si se prolonga fuera de su país de origen por más tiempo del determinado.

Ante ello, instaron a los usuarios a registrar su líneas telefónicas, pues este tiene el objetivo de combatir delitos graves como la extorsión.

CRT advierte sobre eSIM extranjeras para evitar el registro de líneas (CRT)

CRT advierte sobre eSIM extranjeras para evitar el registro de líneas (CRT)

De acuerdo con el CRT, el proceso de registro registra un avance del 70.1% de las líneas en uso, lo que representa un total de 84 millones 164 mil 340 líneas móviles vinculadas.

El organismo reiteró que es importante evitar utilizar este tipo de servicios extranjeros, que pueden tener promesas falsas para los usuarios con tal de utilizar este tipo de formatos.