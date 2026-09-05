La CRT lanzó un nuevo comunicado donde confirmó que más de 9.5 millones de líneas con terminación 1 ya completaron su registro, tal y como se había solicitado meses atrás.

Estas líneas registradas con terminación 1 ya incluyen a las 1.1 millones que fueron suspendidas a inicios de septiembre, de acuerdo con el protocolo señalado.

9.5 millones de líneas con terminación 1 ya están registradas

En el comunicado de la CRT lanzado en redes sociales, se menciona que en estos primeros días de septiembre se confirmó el registro de 9.5 millones de líneas con terminación 1.

Comunicado CRT (@CRTGobMX)

Comunicado CRT (@CRTGobMX)

Siendo estas 9.5 millones de líneas el 83.4% del total que esperan su registro, faltando menos del 20% por completar el trámite en este bloque.

Dentro de estas líneas ya registradas, se toman en cuenta 1.1 millones que fueron suspendidas una vez inicio el mes, al no hacer su registro en tiempo y forma semanas atrás.

En total, en México hay más de 11.4 millones de líneas activas con terminación 1, por lo que aún faltan de registrarse 1.9 millones en todo el país.

Mismas que se esperan completen el proceso en los próximos días, recordando que la suspensión de líneas con terminación 2 iniciará el 15 de septiembre.

Ya se han registrado el 67.4% de líneas de telefonía móvil en México

En el mismo comunicado de la CRT se menciona que con el registro de las 9.5 millones de líneas con terminación 1, se alcanzó el 67.4% de números vinculados.

En total, se han registrado 80.9 millones de líneas en todo el país desde que inició el proceso de vinculación de la CRT.

Al mismo tiempo se menciona que una vez que concluya el proceso, se espera deshabilitar completamente alrededor de 25 millones de números de telefonía móvil.

Los cuales corresponderían a chips que nunca fueron activados, de un solo uso adquiridos por visitantes extranjeros o que se dieron en promociones.

Aquí no se incluye las líneas suspendidas de usuarios activos, mismas que se pueden recuperar una vez se haga ele registro correspondiente.