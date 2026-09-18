Las líneas de telefonía móvil con terminación 2 que no fueron vinculadas antes del 15 de septiembre, podrán reactivarse después de completar el registro correspondiente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), informó que la suspensión concluirá dentro de las 72 horas posteriores a las primeras horas del 16 de septiembre.

Para recuperar el servicio, los usuarios deberán realizar la vinculación ante su compañía telefónica, ya sea mediante internet o directamente en un Centro de Atención.

¿Cómo reactivar una línea celular con terminación 2?

El registro puede realizarse en línea desde el celular, ingresando a la plataforma oficial del operador, incluso cuando la línea permanezca suspendida o sin saldo.

La navegación dentro de los sitios de las compañías telefónicas no consume datos, por lo que los usuarios pueden completar el procedimiento aunque tengan el servicio restringido.

Registro de líneas telefónicas móviles en México (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Otra alternativa consiste en acudir presencialmente a cualquier Centro de Atención del operador, donde el personal podrá brindar asistencia para completar la vinculación.

El único requisito señalado por la CRT es presentar una identificación oficial vigente con CURP, mientras que el procedimiento no contempla almacenamiento de datos biométricos.

Los usuarios pueden consultar los sitios oficiales de las compañías telefónicas destinados al registro mediante la plataforma habilitada por la CRT para realizar la vinculación.

Hasta ahora, 84 millones 831 mil 586 líneas móviles han sido registradas, equivalentes al 70% del total de las existentes.

El calendario continuará de manera escalonada: el próximo 30 de septiembre corresponde a las líneas con terminación 3, aunque cualquier usuario puede adelantar su registro.