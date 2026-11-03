Al 2 de noviembre de 2026, en México, poco más de 100 millones de líneas celulares han sido vinculadas a la identidad de un individuo, informa la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A través de una carta informativa, se destaca la contabilización de 100 millones 518 líneas vinculadas, representando el 83.3% de las aproximadamente 120 millones de líneas proyectadas para estar vinculadas al cierre del año 2026.

Logro que celebra, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien reconoce la colaboración de millones de ciudadanos.

Por su parte, la CRT expresa su gratitud y recuerda que la vinculación de las líneas móviles con sus titulares tiene como objetivo fundamental la reducción del anonimato y la facilitación a investigaciones por parte de autoridades para la erradicación de delitos tales como el fraude y la extorsión.

Con esta medida, México se integra a una práctica internacional implementada en al menos 166 países.

Vinculación de líneas móviles (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Aún no vinculas tu línea telefónica?

La vinculación de tu línea móvil se realiza directamente ante las compañías telefónicas, no es un trámite efectuado por el Gobierno.

En lo que resta del 2026, las líneas cuyo último dígito terminen en 6,7,8 7 9 deben registrarse antes del plazo para evitar que sea suspendidas temporalmente.

Dígito 6. Hasta el 15 de noviembre

Dígito 7. Hasta el 30 de noviembre

Dígito 8. Hasta el 15 de diciembre

Dígito 9. Hasta el 31 de diciembre

Las líneas telefónicas pueden registrarse en cualquier momento aún cuando éstas ya han sido suspendidas, se reactivarán lo antes posible una vez concluido el trámite.

Para mantener y restablecer el servicio, se requiere la vinculación de la línea con una identificación oficial vigente que contenga la CURP. El proceso que no requiere saldo ni consume datos.

Se puede acceder a los enlaces oficiales de las compañías telefónicas a través de la liga https://registratulinea.crt.gob.mx/