La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) continúa con el registro de celulares en todo el país, siendo los siguientes los teléfonos con terminación 5.

Si aún no registras tu celular con terminación 5, te informamos que quedan unos días para que hagas el trámite, pues este terminará en el mes de octubre de 2026.

Fecha límite para registrar celulares con terminación 5

El último día para registrar celulares con terminación 5 será el próximo domingo 31 de octubre de 2026, quienes no hagan el trámite, verán suspendida su línea dentro de las 72 horas posteriores a la fecha señalada.

La CRT pide a todos los usuarios que hagan el registro correspondiente antes de que se acabe el plazo anteriormente señalado, pues no es necesario esperar hasta el último día.

Celulares (Especial)

El registro se puede hacer directamente en el enlace que su compañía operadora les debió de haber proporcionado desde que inicio la campaña; o bien, en los centros de atención de las mismas telefónicas.

En cualquiera de los casos solo debes de dar tu CURP, si es trámite directamente en línea, o presentar una identificación vigente, si es presencial.

Asimismo, si no pudieron hacer el registro y su línea fue suspendida, el trámite se puede hacer posterior al día aquí mencionado; una vez hecho, el número deberá de reactivarse de manera inmediata.

¿Qué pasa si no registro mi celular con terminación 5?

Si no registras tu celular con terminación 5, tu número será suspendido dentro de las 72 horas posteriores al 31 de octubre, lo que significa que no podrás recibir llamadas ni SMS.

Esto no significa la cancelación o pérdida del número telefónico, solo es algo temporal hasta que hagas tu registro de acuerdo a lo establecido por la CRT.

Asimismo, los equipos mantendrán la recepción de alertas sísmicas, y el acceso a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 079, 088 y 089.

Por su parte, todos los servicios de internet se mantendrán activos, siempre y cuando estés conectado a una red WiFi.