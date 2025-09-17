El ex secretario de Seguridad del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, llegó a México, luego de que fue detenido en Paraguay el pasado 13 de septiembre de 2025.

El secretario Omar García Harfuch dio a conocer el traslado de Paraguay a México así como el ingreso de Hernán Bermúdez Requena al penal del Altiplano o CEFERESO 1.

A través de un tuit, Omar García Harfuch destacó que la llegada del ex funcionario en el estado de Tabasco, se realiza para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Omar García Harfuch informa traslado de Hernán Bermúdez Requena (@OHarfuch / X)

Hernán Bermúdez Requena llegará a México tras ser detenido en Paraguay

A cuatro días de que se concretó la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, el ex secretario de Seguridad de Tabasco llegó a México este 17 de septiembre.

Así lo informó Omar García Harfuch en un mensaje de X, en el que resaltó que el traslado se efectúa gracias al Gabinete de Seguridad, la FGR, el Centro de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración.

De la misma forma, el secretario de Seguridad federal resaltó que la llegada de Hernán Bermúdez Requena se concreta también por el apoyo de las autoridades de Paraguay.

Por ello, extendió un agradecimiento a la presidencia de Paraguay de a que resaltó, notificó la decisión de expulsar a dicha persona “por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”.

Por otro lado, Omar García Harfuch adelantó que una vez que llegue a México, Hernán Bermúdez Requena será ingresado al CEFERESO 1 en donde se dará seguimiento a su proceso jurídico.

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay el miércoles 17 de septiembre de 2025 y trasladado a México en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).

La acción se ejecuta como parte del requerimiento que las autoridades mexicanas presentaron debido a las acusaciones por nexos con el crimen organizado que pesan en su contra.

Lo anterior debido a que a Hernán Bermúdez Requena se le acusa de ser el fundador del grupo criminal de La Barredora, una célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, el gobierno de Paraguay ordenó la expulsión del ex secretario de seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, se concretó debido a su ingreso e instancia irregular.

Cabe destacar que al ex funcionario estatal se le acusa de diversos delitos derivados de sus nexos con el grupo criminal vinculado al CJNG:

Extorsión

Secuestro exprés

Asociación delictuosa

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita