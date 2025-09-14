El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay reveló que Hernán Bermúdez Requena no tendrá extradición inmediata; esto se sabe del proceso contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco.

La noche del viernes 12 de septiembre, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay detuvo a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H” por diversos cargos tras un intercambio de información.

Principalmente se ha señalado a Hernán Bermúdez Requena de ser líder del grupo criminal La Barredora, cuyas funciones habría mantenido desde Paraguay, según medios locales.

Hernán Bermúdez Requena: Paraguay descarta extradición inmediata a México

Fue en entrevista para el medio local ABC que Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, dio a conocer que la extradición de Hernán Bermúdez Requena a México no será inmediata.

Ya que primero, Hernán Bermúdez Requena será puesto a disposición de un juez especializado en crimen organizado para definir el proceso de extradición a México.

Tras esta primera audiencia se definirá si Hernán Bermúdez Requena tendrá una extradición simple o si su defensa pondría trabas, aunque ambos casos descartan un proceso inmediato, acorde con las leyes de Paraguay.

La edad de Hernán Bermúdez Requena también podría resultar en un problema procesal, como mencionó el fiscal de Paraguay, ya que el ex secretario es un adulto mayor, cuyas medidas cautelares son más complejas.

Hernán Bermúdez Requena: extradición a México no será inmediata (Captura de pantalla)

Hernán Bermúdez Requena: Ruta desde su salida de México hasta detención en Paraguay

En febrero se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, quien habría huido de México en enero 2025, por lo que la Interpol emitió una ficha roja el 17 de julio.

De acuerdo con lo que se sabía, Hernán Bermúdez Requena huyó desde Mérida a Panamá, sin embargo desde ahí habría viajado a España y posteriormente a Brasil.

Finalmente, Hernán Bermúdez Requena se habría asentado en Paraguay, ya que las autoridades de dicho país mencionaron que desde marzo tenían indicios de que estaba en su territorio.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en el barrio residencial Surubi’i, en la ciudad Mariano Roque Alonso, en una casa con diversos lujos.