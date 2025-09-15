El gobierno de Paraguay acusó a Hernán Bermúdez Requena de querer instalar un nuevo grupo criminal como La Barredora en su territorio.

Así lo expresó Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), quien resaltó que Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’ permanece bajo su resguardo.

El pasado 13 de septiembre Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido durante un operativo coordinado de las fuerzas seguridad e inteligencia paraguayas, en Asunción.

Hernán Bermúdez Requena quería sembrar nuevo grupo criminal en Paraguay

Jalil Rachid, titular de la Senad, aseguró que Hernán Bermúdez Requena buscaba sembrar en Paraguay a un grupo criminal como La Barredora.

En conferencia de prensa, señaló que se investigan indicios que sugieren que buscaba instalar una red criminal como la que presuntamente lideraba en Tabasco, México.

Asimismo, resaltó que no descartan la posibilidad de realizar nuevas detenciones relacionadas con la presencia de ‘El Abuelo’ en Paraguay o el posible nuevo grupo criminal.

“Se están analizando nuevos indicios. A partir de este procedimiento, se abrió una nueva fase investigativa. No se descartan nuevas detenciones ni la presencia de más miembros del cártel en Paraguay” Jalil Rachid, titular de Senad

Asimismo, señaló que fue la presencia de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena y su posterior detención fue clave para su detención, así como para la investigación de la posible instauración de un nuevo grupo criminal.

“No olvidemos que un sobrino suyo ya había sido aprehendido en Paraguay unos meses antes. Por todo esto, creemos que pretendía instalar una red criminal en Paraguay” Jalil Rachid, titular de Senad

Titular de Seguridad Antidrogas de Paraguay revela estilo de vida de Hernán Bermúdez Requena como prófugo

Por otro lado el titular de Seguridad Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, compartió en diversas entrevistas el estilo de vida que llevó Hernán Bermúdez Requena mientras se encontraba en dicho país como prófugo.

De acuerdo con Rachid, Bermúdez Requena “prácticamente no salía” de la casa en Asunción donde fue detenido.

“Él no salía de la vivienda donde estaba. Él estaba prácticamente 24 horas en esa vivienda” Jalil Rachid, titular de Senad

Resaltó que la vivienda, ubicada en Mariano Roque Alonso, Asunción, fue alquilada por la esposa de Hernán Bermúdez Requena, quien sí entró a Paraguay de manera legal, desde el pasado 27 de agosto.

Asimismo, resaltó que nunca entró bajo las vías legales a Paraguay; sin embargo, señaló que pudo haber ingresado por Foz de Iguazú, Brasil.