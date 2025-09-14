Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de La Barredora rechaza extradición voluntaria a México en primera audiencia de Paraguay.

El ex secretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido durante la madrugada del 13 de septiembre en Paraguay en un mega operativo de cooperación internacional.

Resultado de esta detención Hernán Bermúdez Requena ya tuvo su primer audiencia en Paraguay para enfrentar su extradición a México.

Hernán Bermúdez Requena rechaza extradición voluntaria a México en primera audiencia de Paraguay; se quedará en el país sudamericano

Después de una primera audiencia en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena decidió rechazar la extradición voluntaria a México.

En específico rechazó presentarse voluntariamente al procedimiento de extradición simplificada.

Por lo que la justicia en Paraguay le dictó prisión preventiva en tanto se llevará a cabo el proceso ordinario, según fuentes de ese país.

Esta audiencia fue llevada a cabo por el juez Osmar Legal, especialista en crimen organizado en ese país.

El juez Osmar Legal le informó a Hernán Bermúdez Requena que tenía la posibilidad de optar por un trámite de simple extradición que podría acortar los tiempos judiciales, sin embargo la defensa rechazó esta oferta.

Al rechazar esta oferta del juez se inicia el procedimiento ordinario de extradición que tiene una duración de 60 días.

"Durante la diligencia, el magistrado puso en conocimiento de Hernán Bermúdez que podía allanarse a la extradición voluntaria; sin embargo, Bermúdez se negó a someterse a la misma. A partir de esta situación, se inicia el procedimiento ordinario de extradición que tiene una duración de 60 días" Según en diario ABC Paraguay

Hernán Bermúdez Requena rechaza extradición voluntaria a México en primera audiencia de Paraguay; recibirá prisión preventiva

Ante esta decisión es que el juez dio como medida cautelar a Hernán Bermúdez Requena le dio prisión preventiva en las instalaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas Paraguay en tanto dure el proceso de extradición ordinario.

En este proceso Hernán Bermúdez Requena durará 60 días en la prisión preventiva después de cumplirse los trámites judiciales correspondientes.

Además de cuerdo con Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales declaró que no se espera que la extradición de Hernán Bermúdez Requena sea de inmediato, debido a que aún deben cumplirse las formalidades judiciales y respetarse los derechos del entonces detenido.

Lo que podría llevar meses para esto suceda.

En México, Hernán Bermúdez Requena es buscado por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de ser señalado como el líder de “La Barredora”, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco (CJNG).