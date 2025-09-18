El avión que traslada al ex secretario de Seguridad del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tuvo un cambio en su ruta, por lo que ahora aterrizará en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con los reportes, la aeronave que trae a Hernán Bermúdez Requena realizó una escala en Bogotá, Colombia, antes de llegar a Chiapas, México.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, fue expulsado de Paraguay el miércoles 17 de septiembre de 2025, por lo que es trasladado a México en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).

La noche de este miércoles, se dio a conocer que el avión que trae a México a Hernán Bermúdez Requena tuvo un cambio en su ruta.

De acuerdo con la aplicación de seguimiento aéreo, FligthAware , el avión, un jet Canadair Challenger de la FGR, aterrizó en el Aeropuerto Internacional “El Dorado”, en Bogotá, Colombia, cerca de las 20:30 hora local, 19:30 tiempo del centro de México.

Aquí la aeronave realizó una escala técnica, antes de emprender su vuelo a México, en donde se prevé aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, aproximadamente a las 11:00 de la noche.

Posteriormente Hernán Bermúdez Requena será trasladado al área Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX), toda vez que se prevé sea ingresado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.