Policías y manifestantes en la marcha de la Generación Z se dieron la mano tras los enfrentamientos registrados la tarde de este sábado 15 de noviembre frente a Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX).

Tras derribar las vallas alrededor de Palacio Nacional, policías resguardaron la zona y manifestantes comenzaron a aventar piedras más otros artefactos contra los cuerpos de seguridad, lo que desató un enfrentamiento.

Policías y manifestantes se dan la mano tras enfrentamiento en marcha de la Generación Z

Luego de más de una hora de enfrentamientos en el Zócalo de CDMX entre policías y manifestantes de la marcha de la Generación Z, elementos de seguridad pidieron un alto al fuego y se dieron la mano con los asistentes.

Un par de policías se subieron a una superficie alta y pidieron un cese a los enfrentamientos, algunos manifestantes también subieron a la plataforma y se dieron la mano, además se capturó el momento en el un policía ondeó la bandera de México.

Policías y manifestantes de dan la mano (Redes sociales)

Videos en redes sociales muestran que los manifestantes intentaron despojar de sus escudos a varios policías y los atacaron con palos y otros objetos, además se muestra la presencia de humo, dispersado por ambos bandos.

Tras “hacer las paces”, algunos manifestantes comenzaron retirarse del Zócalo, pero se reportaron otros enfrentamientos a lo largo de la valla de seguridad frente a Palacio Nacional por la marcha de la Generación Z.