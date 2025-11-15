La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) aclaró que no se usó gas lacrimógeno contra los manifestantes que participan en la marcha de la Generación Z este 15 de noviembre de 2025.

A través de redes sociales, comenzaron a circular videos en los que se observa una densa nube blanca salir de detrás de las vallas colocadas para proteger Palacio Nacional del contingente convocado por la Generación Z.

Aunque en medios se especuló que se trataba de gas lacrimógeno, autoridades de la SSC indicaron que en realidad se trata de polvo para extintores, el cual no está diseñado para afectar a las personas.

SSC explica uso de polvo de extintores en la marcha de la Generación Z en CDMX

En medio de los rumores sobre actos de represión con gas lacrimógeno, la SSC aclaró que algunos elementos portan extintores con motivo de la marcha de la Generación Z en la CDMX.

Asimismo, se indica que los policías que participan en el acompañamiento de la marcha solo portan su equipo de protección personal, como es:

Escudo

Casco

Rodilleras

Coderas

Extintores

El uso de este último en manifestaciones tiene el objetivo de apagar bombas molotov e inhibir objetos flamables que podrían utilizarse para atentar contra autoridades y/o Palacio Nacional.

Es de precisar que el polvo para extintores forma una nube densa y pesada que cae rápidamente hacia el suelo y puede verse como si fuera “talco en el aire”, en contraste el gas lacrimógeno se dispersa más ampliamente y no cae tan rápido.