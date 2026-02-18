El Instituto Nacional Electoral (INE) activó sus protocolos sanitarios luego de confirmar un caso de sarampión entre sus trabajadores.

Si bien el instituto no compartió en dónde se identificó el caso por esta enfermedad, trascendió que se trata de un trabajador de la Dirección de Capacitación Electoral (Deceyec).

“Ello se implementaron acciones institucionales orientadas a evitar el riesgo de contagio de sarampión en las instalaciones del INE, de manera coordinada, eficiente y en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, protegiendo en todo momento la salud del personal y la ciudadanía” INE

Asimismo, señaló que se une a la estrategia de prevención de las autoridades nacionales para priorizar la seguridad de sus trabajadores.

INE activa protocolos sanitarios por caso de sarampión

El INE informó la activación de los protocolos sanitarios en sus instalaciones luego de confirmar un caso de sarampión entre sus empleados.

“El Instituto atiende las disposiciones oficiales y garantiza que sus centros de trabajo mantengan las condiciones necesarias de seguridad e higiene para proteger la salud y la vida del personal, prevenir riesgos y asegurar el adecuado desempeño de sus funciones” INE

Con el fin de escalar el nivel de prevención, el INE compartió las nuevas medidas para evitar la propagación del sarampión, se implementaron las siguientes medidas:

Trabajo home office: Durante los próximos cinco días, acudirán a trabajar de manera presencial aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones. El resto lo hará en la modalidad de home office.

El resto lo hará en la modalidad de home office. Jornada de vacunación: El 19 de febrero se llevará a cabo una jornada interna de vacunación contra el sarampión, en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos.

Censo y monitoreo preventivo: Censo en las distintas áreas para la detección oportuna de posibles síntomas, a fin de canalizar de inmediato cualquier caso sospechoso a valoración médica.

Medidas sanitarias reforzadas: Se evitarán aglomeraciones, se reforzará el uso de cubrebocas en espacios cerrados

Resaltó además que estos protocolos sanitarios se activan en las instalaciones del INE en consideración a la información de las autoridades sanitarias sobre la alta capacidad contagiosa del sarampión.