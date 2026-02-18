Critican a diputada de Morena por promoción durante jornada de vacunación

A través de las redes sociales se ha criticado a diputada de Morena que utilizó la jornada de vacunación para promocionarse.

En las imágenes se puede ver que durante la jornada de vacunación contra el sarampión en Iztapalapa hay lonas y chalecos con el nombre de la diputada local Valeria Cruz.

Diputada de Morena utiliza jornada de vacunación para promocionarse

El nombre de Valeria Cruz se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que aprovechó la jornada de salud y bienestar emocional en Iztapalapa para promocionarse.

🚨 Diputada local de Morena hace campaña personal con la vacunación contra el sarampión



En la explanada del Mercado Juan Álvarez, en Iztapalapa, aplican dosis entre lonas y chalecos rotulados a nombre de Valeria Cruz pic.twitter.com/G0WzHPA5QX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 18, 2026

A través de las redes sociales, se viralizó un video de Valeria Cruz durante la jornada de vacunación contra el sarampión en Iztapalapa.

En ella Valeria Cruz agradeció a todos los vecinos de Iztapalapa que acudieron a esa jornada donde se les brindó diferentes servicios como:

Esterilización de gatos y perros

Vacunación de sarampión

Oftalmología

Sin embargo, lo que llamó la atención de las imágenes es que la jornada se llevó a cabo entre lonas y chalecos rotulados a nombre de Valeria Cruz.

Critican a diputada de Morena por utilizar jornada de vacunación para promocionarse

A través de las redes sociales criticaron a Valeria Cruz por utilizar la jornada de vacunación para promocionarse.

Algunos usuarios incluso instaron al INE a tomar en cuenta esta situación, porque no se puede utilizar un tema importante como la salud para hacer campaña.

Otros usuarios señalaron que son varias las personas que utilizan temas tan sensibles como la salud y la vacunación para hacer proselitismo.

Destacaron que las campañas de vacunación deben de ser un tema de salud pública y no para que los políticos se hagan promoción.