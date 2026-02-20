La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que abrirá un megacentro de vacunación contra el sarampión para contrarrestar el alza de contagios de este virus.

¡Qué no se te pase! La vacuna es la principal medida de prevención contra el sarampión y a continuación te damos fechas y horarios del megacentro de inmunización de la UNAM.

Fechas y horarios del megacentro de vacunación contra sarampión de la UNAM

La UNAM anunció la apertura de un módulo de vacunación contra sarampión en el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en avenida del Imán #10, Ciudad Universitaria.

De acuerdo con la información divulgada, las fechas y horarios del megacentro de vacunación contra sarampión son los siguientes:

Fechas: Del 23 al 26 de febrero de 2026

Horarios: De 9:00 am a 5:00 pm

En el megacentro de vacunación contra sarampión de la UNAM se estarán poniendo dos tipos de vacuna, según la edad de las personas que lo soliciten:

SRP: Niños de 1 a 12 años de edad (llevar cartilla de vacunación)

SR: De 13 a 49 años de edad

Respecto a los mayores de 49 años de edad, la UNAM destacó que solo se aplicará a los docentes y profesionales de la salud, por lo que deben llevar su identificación para recibir la inmunización.

Cabe mencionar la máxima casa de estudios espera aplicar cerca de 7 mil 500 dosis de vacunas contra el sarampión al día, por lo que al terminar la jornada se habrán aplicado 30 mil vacunas.