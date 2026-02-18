Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) fue enviado a sus casas para realizar trabajo remoto ante un brote de sarampión.
El INE confirmó la presencia de “un contagio aislado” por lo que durante los próximos 5 días todos sus colaboradores cuyas funciones no requieren su presencia en las instalaciones harán trabajo remoto.
Esto luego de que trascendiera un brote de esta enfermedad en la Dirección de Capacitación Electoral (Deceyec).
INE confirma caso aislado de sarampión y ordena trabajo remoto de forma preventiva
El INE compartió el 18 de febrero que se confirmó la detección de un caso aislado de sarampión de uno de sus trabajadores, por lo que llamó a sus colaboradores a realizar trabajo remoto.
Esto debido a que la enfermedad tiene una tasa de transmisión de hasta 95% en personas no vacunadas y a la presencia de dicho caso aislado.
“En atención a esta circunstancia y de que en el Instituto se presentó un contagio aislado de esta enfermedad, el INE implementó, además, desde el inicio del brote en 2025 diversas acciones encaminadas a prevenir riesgos de contagio de sarampión en su personal”INE
De acuerdo con el INE, “durante los próximos cinco días”, sólo tendrán trabajo presencial aquellos cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en instalaciones.
El resto permanecerán en trabajo remoto durante dicho periodo.
INE programa jornada de vacunación y monitoreo preventivo ante caso de sarampión
Por otra parte, el INE confirmó que el jueves 19 de febrero se realizará una jornada de vacunación en sus instalaciones de Tlalpan.
Esta jornada será dirigida a personas de hasta 49 años de edad que deban completar o reforzar su esquema de vacunación.
Asimismo, realizará un censo en todas sus áreas para la detección de personal con posible síntomas para ser canalizados a valoración médica.