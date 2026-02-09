Ante la salida de Carlos Aceves como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina anunció su interés de ser su sucesor.

El pasado 4 de febrero, Carlos Aceves del Olmo dio a conocer que dejará su cargo el próximo 23 de febrero, cuando termina su periodo sin buscar la reelección por recomendaciones médicas.

Tereso Medina buscará la dirigencia de la CTM; así lo anunció

El secretario general adjunto de la confederación anunció que en el marco del proceso estatutario del XVII Congreso Nacional Ordinario, decidió participar activamente para ser designado el nuevo dirigente de la CTM.

Tereso Medina explica que dicha decisión la tomó con responsabilidad, convicción y profundo respeto, con el propósito de fortalecer la estabilidad de la CTM, así como defender los derechos de los trabajadores.

Con gran gusto y enorme compromiso con la base trabajadora, de manera formal, hago de conocimiento público mi intención de construir y liderar la Planilla de Unidad Nacional de la Confederación de Trabajadores de México.



Estoy listo para escuchar y sumar, por el bien de la… pic.twitter.com/WHSOKyTkdK — Tereso Medina (@tereso_medina) February 9, 2026

Mediante un video en redes sociales, Tereso Medina también afirmó que respetarán los lineamientos que establezca el Comité Nacional, así como la coordinación para elegir al nuevo dirigente en el Congreso Nacional.

Además de lo estipulado por Carlos Aceves del Olmo en su comunicado, referente a que la transición de la secretaría general de la CTM debe ser ordenada y apegada a los estatutos.

Tereso Medina también anunció su convicción y objetivo para dirigir la CTM, que es el mantener la unidad, por lo que afirmó, está listo para escuchar a los trabajadores y procurar su bienestar.

Tereso Medina y otros nombres que perfilan para dirigir la CTM

Ante la salida de Carlos Aceves del Olmo, varios nombres habían sido mencionados para dirigir la CTM, entre ellos surgió el de Tereso Medina, aunque no sería el único secretario adjunto que se perfila:

Fernando Salgado Delgado

Gerardo Cortés García

Alfonso Godínez

Hasta el momento, es Alfonso Godínez, secretario de la Federación de Trabajadores de CDMX, a quien le han manifestado su respaldo los trabajadores.

Sin embargo, otros denunciaron que se busca designar a un secretario general provisional, lo cual va contra los estatutos de la CTM; el movimiento sería impulsado de parte de un grupo cercano a la hija de Carlos Aceves.