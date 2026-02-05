Nereo Vargas Velázquez, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) percibe un salario por más de 15 millones de pesos al año.

Los reportes indican que Nereo Vargas Velázquez es uno de los funcionarios que más dinero recibe al año y así lo confirmó su declaración patrimonial, que se dio a conocer recientemente.

Nereo Vargas Velázquez, líder del SUTERM, percibe un salario de 15 millones de pesos al año (Cortesía)

La declaración patrimonial 2025 de Nereo Vargas Velázquez reveló que el funcionario, adscrito a la subsidiaria CFE-Generación IV, gana 15 millones 170 mil 596 pesos al año.

El desglose de su declaración señala que Nereo Vargas Velázquez recibe quincenas de casi de 534 mil pesos, ya con reducciones por impuestos, distribuidos de la siguiente manera:

Salario (14 días): 103 mil 404.09 pesos

Ayuda para renta: 51 mil 908.85 pesos

Despensa y transporte: 53 mil 594.94 pesos

Pago ahorro (Varios): 367 mil 601.58 pesos

Incentivo de puntualidad: 7 mil 386.01 pesos

Cabe mencionar que Nereo Vargas Velázquez, líder del SUTERM, tiene un nivel jerárquico de Profesionista Maestría II, para cuyo cargo se destina un sueldo de 920 pesos al día.

Sin embargo, Nereo Vargas Velázquez llega a percibir más de 15 millones de pesos al año debido a concepto de sueldos no base, bonos, aguinaldos y otras prestaciones.