La Confederación de Trabajadores de México (CTM) anunció que tras 10 años en el cargo, Carlos Aceves del Olmo dejará la secretaría general el próximo 23 de febrero, que concluye su periodo.

Fue el 18 de agosto de 2005 cuando Carlos Aceves del Olmo se convirtió en el secretario general del CTM, con oportunidad de buscar la reelección este 2026, la cual descartó.

Carlos Aceves del Olmo deja la secretaría general de la CTM

Mediante un comunicado, la CTM informó la notificación de Carlos Aceves del Olmo al Comité Nacional, la cual refiere que dejará la secretaría general el próximo 23 de febrero 2026, día en que finaliza su periodo.

La notificación de parte de Carlos Aceves del Olmo es un acto de responsabilidad institucional y congruencia con su trayectoria, ya que la CTM exige una entrega total de parte del secretario general.

Por lo mismo y en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario de la CTM, Carlos Aceves del Olmo también rechazó presentar su reelección como secretario general.

Carlos Aceves del Olmo instruyó al Comité Nacional a iniciar la transición de la secretaría general, de manera ordenada e institucional en apego a los estatutos para garantizar la estabilidad de la CTM.

Agregó a su vez que durante los 10 años en el cargo, Carlos Aceves ejerció con compromiso, responsabilidad histórica y lealtad, por lo que la CTM agradece su liderazgo y su defensa de los derechos laborales.

Carlos Aceves del Olmo dejará la CTM por recomendaciones médicas, confirmó en comunicado

Por su parte, tanto la CTM como Carlos Aceves del Olmo señalaron que la determinación de dejar la secretaría general corresponde a recomendaciones médicas, así como la necesidad de dedicarse más a su familia.

En 2019, Carlos Aceves también presentó la posibilidad de renunciar a la CTM debido a su estado de salud y adelantó que lo haría de manera tranquila para la confederación si así se requería.

Carlos Aceves del Olmo añadió que la decisión fue tomada después de una reflexión profunda y en pleno respeto de las disposiciones de la CTM, así como en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario.

Agregó su gratitud a las muestras de apoyo de parte de los integrantes de la CTM, cuyo liderazgo de 10 años definió como el mayor honor de su vida, y confía en su fortaleza para seguir como pilar de estabilidad.