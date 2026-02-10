Fernando Salgado Delgado, actual Secretario General Adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), anunció oficialmente su aspiración para encabezar la dirigencia nacional de la central obrera más importante del país.

El anuncio se dio en el marco de una conferencia de prensa realizada en la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México, de cara al próximo XVII Congreso General de la organización.

Esta decisión surge tras el anuncio realizado el 4 de febrero por Carlos Aceves del Olmo, quien informó que concluirá su periodo actual al frente de la central sin buscar la reelección.

Salgado calificó esta postura como una “decisión razonada” que prioriza el fortalecimiento de la unidad y permite un proceso de renovación institucional en pleno apego a la Constitución interna de la CTM.

Fernando Salgado reconoce decisión de Carlos Aceves del Olmo de no reelección en la CTM (Cortesía)

Fernando Salgado Delgado: Hacia una “Planilla de Unidad”

El aspirante Fernando Salgado Delgado enfatizó que su estrategia se basa en “escuchar, sumar y multiplicar” para organizar una Planilla de Unidad. Esta propuesta busca integrar de manera sólida a:

Sindicatos Nacionales.

Federaciones Estatales.

Toda organización de trabajadores de filiación cetemista.

Salgado aseguró que mantendrán la cohesión para responder con firmeza en la defensa de los derechos y anhelos de la clase trabajadora.

Fernando Salgado Delgado, visión de futuro y compromisos laborales

La plataforma presentada por Salgado Delgado contempla retos modernos del mundo laboral. Entre sus objetivos principales destacan:

Dotar de representación sindical y contratación segura a los trabajadores que actualmente se encuentran en la informalidad .

a los trabajadores que actualmente se encuentran en la . Implementar programas de capacitación y reconversión laboral para enfrentar el avance de la automatización en las industrias.

para enfrentar el avance de la automatización en las industrias. Impulsar la reducción de la jornada laboral y el aumento constante del poder adquisitivo de los salarios.

y el aumento constante del poder adquisitivo de los salarios. Superar la inestabilidad laboral mediante la buena voluntad de todos los actores de la producción.

Finalmente, el líder sindical reafirmó que la CTM debe seguir al frente de la transformación en la producción, la innovación tecnológica, los servicios y el comercio. “A cumplir con ese papel trascendental está llamada la CTM del Siglo XXI“, concluyó.