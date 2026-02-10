Tereso Medina anunció su candidatura para dirigir la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y su apuesta es por dar continuidad al legado al líder Carlos Aceves del Olmo.

En entrevista con López-Dóriga, Tereso Medina destacó que es importante que la CTM mantenga una cercanía con Claudia Sheinbaum a fin de llegar a acuerdos que beneficien al país.

Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM (Michelle Rojas)

Tereso Medina va por continuidad en la CTM y cercanía con Sheinbaum si gana la dirigencia

Tereso Medina, actual secretario general adjunto de la CTM, confirmó sus aspiraciones para dirigir la confederación y dijo que está apostando por darle continuidad al legado de Carlos Aceves del Olmo.

Al ser cuestionado sobre si la CTM apoyará el gobierno de Claudia Sheinbaum, Tereso Medina comentó que harán equipo con la presidencia para el beneficio de los trabajadores.

“Vamos a apoyar a la presidenta, para hacer un acuerdo con el país, que mucho lo necesita”. Tereso Medina, actual secretario general adjunto de la CTM

De frente a las votaciones de la CTM, Tereso Medina señaló que los comicios serán inéditos, pues se harán por voluntad de Carlos Aceves del Olmo y mientras este aún se encuentra en vida.

Tereso Medina reveló que hizo públicas sus aspiraciones tras recibir “apoyos importantes” dentro de la CTE incluyendo a federaciones estatales y sindicatos de ramas estratégicas.

Al final de la entrevista, Tereso Medina reiteró que “el mejor camino es la unidad nacional de la CTM” y espera que los trabajadores elijan con responsabilidad al próximo dirigente este 24 de febrero.